García Luna impugna condena de 38 años

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, impugnó la sentencia de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares que le impuso un juez de Estados Unidos en 2024, tras ser declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). La defensa del exfuncionario solicita la anulación del juicio y la reposición del proceso por presuntas violaciones graves al debido proceso.

¿Qué alegaciones presenta la defensa de García Luna?

El recurso de apelación fue presentado ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, por el abogado César de Castro, quien argumenta que la condena se sustentó en testimonios falsos y sin credibilidad, aceptados indebidamente por la Fiscalía y el juez Brian Cogan. Según el escrito, estas irregularidades afectaron de manera irreversible el desarrollo del juicio.

Detalles sobre el testimonio clave en el juicio

Entre los señalamientos centrales se encuentra el testimonio de Francisco Cañedo Zavaleta, exagente de la Secretaría de Seguridad Pública, quien afirmó haber presenciado un supuesto secuestro de García Luna en 2008 por parte del cártel de los Beltrán Leyva. La defensa sostiene que existen pruebas documentales que ubican al exsecretario en un hospital el día y la hora del presunto hecho, además de registros que indican que el testigo no laboraba en la dependencia en ese momento.

Acciones legales tras la sentencia de García Luna

La apelación de García Luna se enmarca en un contexto de creciente atención sobre las irregularidades en los juicios relacionados con el crimen organizado, lo que podría tener repercusiones en futuros casos similares.