Manifestantes vandalizan Palacio de Gobierno de Apatzingán

Un grupo de personas se manifestaba esta noche en Apatzingán, Michoacán, por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero, Bernardo Bravo, quemó el Palacio de Gobierno del municipio.

Los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.

¿Qué ocurrió?

En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.

Al final, también rompieron los adornos por el Día de Muertos y los quemaron junto con la ofrenda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La policía no estuvo presente, lo que permitió que la manifestación se tornara violenta sin intervención.