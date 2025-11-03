Manifestantes vandalizan Palacio de Gobierno de Apatzingán

Manifestantes vandalizan Palacio de Gobierno de ApatzingánLos manifestantes exigen justicia tras los asesinatos de Carlos Manzo y Bernardo Bravo.
Un grupo de personas se manifestaba esta noche en Apatzingán, Michoacán, por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero, Bernardo Bravo, quemó el Palacio de Gobierno del municipio.
Los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.
¿Qué ocurrió?
En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.
Al final, también rompieron los adornos por el Día de Muertos y los quemaron junto con la ofrenda.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
La policía no estuvo presente, lo que permitió que la manifestación se tornara violenta sin intervención.
La situación en Apatzingán refleja el clima de tensión y descontento en la región, donde los ciudadanos exigen respuestas y justicia ante la creciente inseguridad.