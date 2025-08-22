Sheinbaum anuncia el Café del Bienestar y nuevos programas para mujeres rurales

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este viernes que el Gobierno federal producirá Café del Bienestar y señaló que se procurará que se favorecerá a las mujeres de la montaña de Guerrero.

"Vamos a presentar pronto, con María Luisa Albores, el Café del Bienestar para que se sigan retorciendo.

"Ahora estamos con Café del Bienestar. Una de las principales regiones donde estamos trabajando, y principalmente queremos que el apoyo sea para mujeres, es la montaña de Guerrero, donde se produce café. Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble, y se vende en las tiendas del Bienestar. Es 100 por ciento café, está riquísimo, por cierto", informó.

La Presidenta destacó que el Chocolate del Bienestar ha tenido buenas ventas en las tiendas.

"Cómo lo buscan, muchísimo, en las tiendas del Bienestar", resaltó.

Asimismo, adelantó que presentarán un nuevo programa social para apoyar las tortillerías y darle un valor agregado al maíz criollo.

"Estamos incorporando un nuevo programa para mujeres que es de tortillerías para que el maíz criollo o el maíz nativo tenga un valor agregado. Hoy, por ejemplo, el kilo de maíz está en menos de seis mil, cinco mil y poquito, y apenas da para los gastos que se generan cuando se siembra el maíz, entonces si se vende el maíz, con todo y las tiendas de Bienestar y el programa de precios de garantía, se recibe no lo suficiente, entonces ahora queremos que haya valor agregado. ¿En dónde? Principalmente en las comunidades indígenas, ¿por quiénes? Por las mujeres", dijo.

El pasado 10 de julio, María Luisa Albores, directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, presentó físicamente el Chocolate del Bienestar en polvo, de mesa y en barra, y afirmó que es una "golosina sana".

Después del Chocolate del Bienestar, la Mandataria anunció el Frijol del Bienestar que se venderá en todo el País.

Además del chocolate y frijol, se ha presentado también la Miel del Bienestar, un programa de compra a precios justos a los productores del Municipio de Chocholá, en Yucatán.