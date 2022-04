Anular revocación, mal presagio para democracia: Ricardo Monreal

"Anular la consulta de revocación de mandato, como lo insinuó el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, es un mal presagio para la democracia, pues busca inhibir la participación ciudadana en este ejercicio inédito para el País", sostuvo Monreal, de acuerdo a un comunicado de prensa.

En su opinión, el INE debe convocar a la participación y conducirse con mesura e imparcialidad.

Durante la cátedra que imparte en la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Monreal consideró inoportunas las "insinuaciones" del presidente del INE de que se tendría que anular el proceso.

"Son lamentables estas expresiones, pues no sólo se tratan de declaraciones inoportunas, sino que tienen el propósito de inhibir la participación de las y los ciudadanos", acusó.

Sin embargo, aunque es tiempo de veda, Monreal llamó a que la ciudadanía participe en la consulta del domingo.

De acuerdo a un comunicado, Monreal "reiteró que el próximo domingo, 10 de abril, ejercerá su derecho a votar e invitó a todos, incluso a los que no están de acuerdo con las políticas públicas que ha implementado el Presidente de la República, a participar con toda libertad".

"Ojalá que los ciudadanos no se desesperen al formar largas filas, que no dejen de ejercer su derecho a expresar su opinión respecto de la permanencia o no del Presidente de la República"; de no estar de acuerdo pueden votar por la revocación de mandato, de manera anticipada", señala el texto emitido por su oficina de prensa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política expuso que "habrá restricciones" para el voto, porque sólo se instalará una tercera parte de las casillas que normalmente se montan en cualquier proceso electoral para elegir al titular del Ejecutivo federal.

Dijo que "este proceso de desgaste" no concluirá el próximo domingo.

Aseguró que el INE se ha comportado como un actor político, como parte del régimen de partidos políticos, y no como el órgano profesional, encargado de la organización de las elecciones.

"Si alguien acusa inconsistencias e irregularidades, una vez que se realice el ejercicio de revocación de mandato, éstas se tienen que presentar al órgano jurisdiccional correspondiente para que se pronuncie sobre su validez, pero no antes".

Agregó que la polarización no es afortunada, pues obstaculiza la puesta en marcha, por primera vez en la historia de México, de un mecanismo de la democracia directa.

Por eso, manifestó, se deben superar la confrontación y las dificultades que se han presentado en el ejercicio de revocación de mandato, pues afectan la confianza ciudadana y la democracia.