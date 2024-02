Denuncian a Samuel y Hernán ante INE

MONTERREY, NL

Además, acusó que la entrega de este beneficio supone infracciones a la normativa electoral en el Estado.

"Ofrecieron un programa de apoyos mensuales, además un programa que ellos están vendiendo como un programa permanente, primero cuando ya inició el periodo electoral ", dijo.

"Pero el tema es que están indignamente lucrando con la necesidad de los ciudadanos".





Tapia señaló que Nuevo León es uno de los Estados más caros del País en el tema de transporte público.

"El tema es que el Secretario de Movilidad anunció que este tipo de apoyos, al igual junto con el Gobernador y el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, que este apoyo que iba a ser permanente era un apoyo para incentivar el tema de los usuarios de transporte", dijo.

Cuestionó que para la entrega del apoyo se pida a los ciudadanos forzosamente la credencial de elector y después se le tome fotografías al documento.

"No nada más vulneran nuestro derecho a la privacidad con nuestros datos privados, porque primero no tienen derecho a tenerlos y segundo, no saben ni se les explica para qué se les está recabando", afirmó Claudia Tapia.

"Como ya sabemos es un año electoral, seguramente esto es como sabemos, y sobretodo en el caso cuando se les ha pedido los celulares y las credenciales de elector es para enviar propaganda".