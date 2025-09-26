Detenida actriz venezolana por homicidio de músicos colombianos

En un operativo coordinado, la ciudadana venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida en el ámbito digital y de contenido para adultos como Angie Miller, fue detenida en Tlalnepantla, Estado de México, acusada del homicidio de dos músicos colombianos.

De acuerdo con información preliminar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en colaboración con autoridades capitalinas, lograron la aprehensión de esta mujer el pasado martes 23 de septiembre en la llamada "tierra de en medio".

Esto de acuerdo con las indagatorias del doble homicidio de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar ("B-King") y Jorge Luis Herrera Lemos ("Regio Clown"), cuyos cuerpos desmembrados fueron hallados el 22 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

Según el Registro Nacional de Detenciones consultado este viernes, Angélica Yetsey Torrini León fue detenida a las 20:15 horas del martes 23 de septiembre de 2025.

La autoridad que efectuó la detención fue la Coordinación General de Combate al Secuestro, lo que sugiere una posible línea de investigación enfocada en la privación ilegal de la libertad previa al homicidio de los artistas.