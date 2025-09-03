Lluvias y tormenta eléctrica afectan a varios municipios del Edomex

Una fuerte lluvia y tormenta eléctrica cae sobre varios municipios del Valle de México, entre ellos Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, dejando encharcamientos y complicaciones a la circulación vial.

Para el caso de Coacalco, ya hay anegaciones de consideración en el Eje 3 y Eje 8, así como en la zona de Zarzaparrillas, donde el líquido pluvial rebasa el nivel de las banquetas.

Además, el tramo de la Vía José López Portillo también registra encharcamientos importantes que han causado retraso en el servicio de la línea II del Mexibús.

También hay intensa precipitación pluvial en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Los Reyes La Paz y Tecámac.

En Los Reyes La Paz, el agua se acumula en la carretera federal México-Puebla, a la altura del Hospital General de Zona 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la colonia Rincón de Los Reyes.