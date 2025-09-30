Disminuyen matrimonios y divorcios en México

Disminuyen matrimonios y divorcios en MéxicoLas últimas estadísticas de matrimonios y divorcios en México muestran un descenso durante el año pasado, según datos del Inegi.
Durante el año pasado el número de matrimonios y divorcios disminuyeron en México, con lo que ligan dos años a la baja, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Se registraron 486 mil 645 matrimonios en 2024, cifra que representa un decremento de 3.0% respecto a 2023. La tasa de uniones por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 5.4 uniones, cifra 0.2 puntos inferior a la reportada un año antes.
Las entidades federativas con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes adultos fueron Quintana Roo, con 7.7; Sinaloa, con 7.1, y Campeche, con 7.0. Las que presentaron las tasas más bajas fueron Tlaxcala y Ciudad de México, con 3.4 cada una, y Puebla, con 3.6.
En 30 entidades se registró un total de 6 mil 312 matrimonios entre personas del mismo sexo. De estos, 3 mil 879 se realizaron entre mujeres y 2 mil 433, entre hombres.
-----Menos separaciones
Por su parte, en 2023 se registraron 161 mil 932 divorcios, cifra 1.0% menor con respecto a 2022. Del total de separaciones, 89.6% se resolvió vía judicial y 10.4 %, vía administrativa.
La tasa nacional de divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de 1.79, cifra ligeramente inferior al 1.82 registrados un año antes.
Las entidades con las mayores tasas de divorcios por cada mil habitantes adultos fueron: Campeche, con 4.9; Nuevo León, con 3.5 y Tamaulipas, con 3.3. Las tasas más bajas las presentaron: Veracruz, con 0.9; Chiapas, con 1.2 y Estado de México, con 1.2.
Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron: divorcio incausado, con 67.2%; siguió el mutuo consentimiento, con 31.3% y la separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.8%. La causa por mutuo consentimiento se aplica tanto en los divorcios por vía administrativa como por vía judicial.