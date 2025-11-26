Publican análisis sobre polémica de las pluris

El Tribunal Electoral presenta un análisis académico sobre la presión política, mediática y de especialistas para modificar la fórmula de plurinominales usada desde dos mil nueve. Alejandra Tello, coordinadora del libro, señala que el objetivo es explicar la decisión de la Sala Superior más allá del "ruido" que rodeó el proceso.

¿Qué ocurrió?

La obra sostiene que las críticas buscaron reinterpretar la sobrerrepresentación por coalición y no por partido, lo que habría alterado la correlación de fuerzas en San Lázaro. Tello afirma que la Constitución y la ley siempre han fijado el reparto por partido y que la mayoría del pleno actuó conforme a ese criterio.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El análisis de Tello y su equipo busca proporcionar un contexto más claro sobre las decisiones tomadas en el ámbito electoral, resaltando la importancia de mantener la integridad del sistema electoral. Las críticas, según el estudio, no solo afectan la percepción pública, sino que también pueden influir en futuras decisiones legislativas.