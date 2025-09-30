Vicealmirante impugna vinculación a proceso

El vicealmirante de la Marina, Manuel Roberto Farías Laguna, identificado como uno de los cabecillas de la red de "huachicol" fiscal en las aduanas marítimas del país, impugnó ante una jueza de amparo la vinculación a proceso que se le dictó por delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la primera semana de septiembre de 2025.

El sobrino político del exsecretario de Marina (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, presentó ayer una demanda de amparo ante Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, en la que reclamó la resolución del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Mario Martínez Elizondo, quien determinó procesarlo por dicho delito en el caso del contrabando de combustible operado desde la Marina.

Vicealmirante de la Marina Manuel Roberto Farías Laguna continúa preso en el Altiplano

En acuerdo publicado este martes en listas del Órgano de Administración Justicia (OAJ), la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo reportó que admitió la demanda de garantías y ordenó la apertura del incidente de suspensión sin pronunciarse si concedía o no la medida cautelar al vicealmirante encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

"Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra el acto reclamado del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con Sede en Almoloya de Juárez, Estado de México (Altiplano) y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, con el número 1031/2025-IV. ADMISIÓN. En diverso orden de ideas, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo", resolvió la jueza.

Duarte Cedillo fijó para el 15 de octubre la audiencia incidental.