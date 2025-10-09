Corte aplaza revisión de cobro de impuesto de 2% a repartidores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó pendiente la revisión de un amparo sobre el cobro del 2% de impuesto a repartidores por aplicación digital, como Uber, Didi, Rappi, que este jueves realizaron una manifestación frente a la sede del Alto Tribunal para inconformarse por esta medida impulsada por el partido Morena en la Ciudad de México.

En sesión de este jueves, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, solicitó a la ministra Lenia Batres Guadarrama aplazar la presentación del proyecto de sentencia en el que plantea avalar el cobro impuesto a los repartidores de aplicaciones como Uber por el uso de la infraestructura urbana.

"Quiero pedir a la ministra Lenia Batres Guadarrama, que es la ponente en todos estos asuntos, si nos permite, pues dejarlo en lista o aplazarlo con la finalidad de escuchar a las partes, que esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión".

Dicha petición fue aceptada por Batres Guadarrama, por lo que la discusión del asunto se pospuso.

Antes de su extinción, la extinta Segunda Sala de la Corte desechó un proyecto de sentencia del ministro en retiro Alberto Pérez Dayán, que proponía confirmar el amparo a la empresa Uber Portier México contra el cobro del impuesto mencionado.

Ante ello, el asunto fue retornado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien elaboró un proyecto que va por confirmar el cobro a los repartidores, y que quedó en lista de espera.

Desde temprano, los repartidores por aplicación se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expresar su rechazo al impuesto del 2%.