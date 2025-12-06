Suspenden apertura de juicio a joven de marcha Generación Z

Daniela Toussaint Camberos, una de las jóvenes detenidas por la policía de la Ciudad de México en la marcha de la "Generación Z", tramitó un amparo contra el auto de vinculación a proceso que un juez de la capital del país le dictó en noviembre por el delito de tentativa de homicidio.

Toussaint Camberos lleva su proceso en libertad provisional y decidió acudir ante el juez Primero de Distrito en Materia Penal en la CDMX, Juan Carlos Alberto Rico Mondragón, para reclamar dicha medida cautelar que se le impuso tras ser detenida acusada de atentar contra la vida de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Pablo Vázquez, desplegados en la plancha del Zócalo y que realizaron decenas de detenciones violentas.

Acciones del juez en el caso de Toussaint Camberos

El acuerdo publicado en listas del Órgano de Administración de Justicia, el juez Rico Mondragón determinó suspender la apertura a juicio oral que sigue a la joven originaria de Guadalajara, Jalisco, en tanto notifique si concede o no la suspensión definitiva a la quejosa.