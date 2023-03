Compara a AMLO con Donald Trump

La periodista Katherine Corcoran se paró frente a la casa de Isabel Núñez, en Xalapa, y tocó el timbre. Creía que ocho años eran suficientes para que la mujer quisiera hablar sobre el asesinato de su vecina, la reportera Regina Martínez. "Estaba equivocada", escribe Corcoran en In the Mouth of the Wolf, un libro que recoge la investigación que hizo sobre el homicidio de Martínez. Como otros, la vecina no quería conversar con Corcoran. "No hablamos de eso, ese capítulo está cerrado", le gritó desde la ventana del primer piso. Corcoran, sin embargo, viajó decenas de veces a Veracruz y consiguió hacer centenares de entrevistas entre 2015 y 2022. El resultado es un texto exhaustivo que ofrece nuevas pistas sobre el crimen y es también una advertencia.