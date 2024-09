"Negativa de no pedir perdón no es agravio a AMLO, sino al pueblo"

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, aseguró que la negativa de la Corona Española de pedir a los pueblos indígenas de México no solo es una agravio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sino para todo el pueblo de México.

Al participar en la inauguración del Museo Vivo del Muralismo, en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que encabezó el presidente López Obrador, la próxima presidenta manifestó que cuando la monarquía española niega el perdón a los pueblos originarios no solo no los avergüenza sino los engrandece.

La presidenta electa aseguró que el pensamiento de la llamada Cuarta Transformación busca devolverle la dignidad al pueblo de México.

"Y lo traigo a colación precisamente por la carta que publiqué el día de hoy en mis redes sociales. Cuando se niega la Corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece.

"Y, además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación del Estado mexicano, pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México", dijo.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador respaldó la decisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum de no invitar al rey de España Felipe VI a su toma de posesión el próximo 1 de octubre e insistió en que deben ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los agravios en la Conquista.

"Yo apoyo a la presidenta electa, si ella ya tiene una postura, la suscribo, la respaldo, porque le tengo mucha confianza a la presidenta electa y repito y repito: es una bendición que el pueblo de México haya decidido mediante un proceso democrático como nunca el que tengamos una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo".

El gobierno de España decidió no asistir a la toma de protesta de Sheinbaum, como presidenta, porque no se invitó al rey de España, Felipe VI.

Esta mañana de miércoles, Sheinbaum dijo que no se invitó a Felipe VI debido a que no contestó una carta enviada por el presidente López Obrador en 2019 para que reconozca los "agravios" cometidos en la Conquista y sólo se invitó al presidente de España, Pedro Sánchez Castrejón para asistir a la ceremonia.