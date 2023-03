AMLO sale en defensa de Trump: no quieren que aparezca en la boleta

"Está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener creo que hoy por un asunto presuntamente amoroso, que lo van a detener. Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral y si digo esto es porque padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que decida", dijo.