Responde Obrador al gobierno de China

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha respondido este lunes a la postura del Gobierno chino sobre la producción de fentanilo, después de que la Administración liderada por Xi Jinping asegurara que no existía el llamado tráfico ilegal de la droga sintética entre ambos países. "Si no se produce en China, ¿dónde se produce?", ha cuestionado el mandatario mexicano en su conferencia de prensa. López Obrador ha asegurado que hasta el momento no cuentan con una respuesta formal por parte del Ejecutivo chino a la carta en la que solicitó a Xi Jinping actuar contra la producción de la droga sintética "por razones humanitarias".