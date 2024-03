No cerraremos refinería de Tampico porque no existe: AMLO

En sus redes sociales, López Obrador destacó que el alcalde panista de Cadereyta, Cosme Leal Cantú, aseguró que defenderá la refinería de quienes buscan su cierre o reubicación.

"Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe", escribió el Presidente.