Rechaza AMLO castigar a militares por hackeo

El Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador rechazó investigar y castigar a los militares por el robo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional de millones de archivos, documentos, fotos, videos, incluidos los datos sobre su estado de salud.

"No, yo soy partidario que no (se investigue o se sancione)", respondió tras la inauguración de una sucursal del Banco de Bienestar.

"La gente sanciona y no les gusta esas cosas", añadió.

El Presidente repitió su negativa un par de ocasiones en breve entrevista tras la inauguración del Banco en el que estuvo acompañado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, entre otros funcionarios.

En su discurso, Lopez Obrador bromeó con los datos filtrados sobre su salud, pues los primeros documentos revelados indicaron una serie de padecimientos, incluido el riesgo de un paro cardiaco en enero.

Al final, le gritaron que se reeligiera

"No, eso ya no, sufragio efectivo no reelección. Además, tienen razón mis adversarios, tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren (haciendo un gesto de fuerza con el brazo derecho) vamos a terminar la transformación de México", exclamó.