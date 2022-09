AMLO propone "consulta formal" para que fuerzas armadas se mantengan en las calles hasta 2028

CIUDAD DE MÉXICO.- A la par de consolidar una reforma constitucional para que las fuerzas armadas se mantengan en labores de seguridad pública, al menos hasta 2028, el presidente Andrés Manuel López propone una "consulta formal" durante este año para que la población opine sobre la actuación de estas corporaciones incluida la Guardia Nacional , aunque no sea vinculante.

El presidente ya tiene las tres preguntas que, dijo, podrían mejorarse

¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la

Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?

El mandatario federal dijo que su propuesta se debe a que se va a finales de septiembre "pero no quiero actuar de manera irresponsable", en dejar fuera a las Fuerzas Armadas de la actuación de la Guardia Nacional, porque insiste en el riesgo de que suceda lo mismo con la Policía Federal.

El presidente dijo que no considera que se deba hacer con el INE, "hay que buscar legalmente si existe un mecanismo, parece que sí se puede a través de la Subsecretaria de Gobernación, legal, aún cuando no sea vinculante", dijo.

Agregó que debe ser formal, pero no encuesta, aunque se pueden hacer los dos mecanismos "y no nos va a costar porque la gente nos va a ayudar".

Y propuso que se puedan aplicar dos o tres encuestas en su momento y recoger la opinión de todos para no estar supeditados a intereses de grupos y sea el pueblo el que decida.

Dijo que los legisladores decidan con libertad, "yo no puedo decidir si se vota o no pero a mí sí me gustaría que se difunda en todo el país, que sea el pueblo, todos sepan y que se argumente a favor y en contra y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente".

Si ellos resuelven votar en 10 o 15 días que lo hagan y de nuevo habló de la iniciativa del PRI: "Yo era partidario de que se votara", pero dijo que volverá a insistir "porque no lo iba a dejar a la primera".

Al mismo tiempo no dejó de llamar a los senadores a que voten. Se la daban de santones, puritanos, rectos, honestos o son pura hipocresía.

Sin embargo, criticó el voto en contra de Miguel Ángel Osorio Chong, "es que antes la Policía Federal dependía del señor Chong por eso votó en contra".

Agregó que busca que no haya más funcionarios como García Luna o Luis Cárdenas Palomino o de un periodo en el que se violaron los derechos humanos y se dieron desaparecidos y corrupción.

"¿Que es eso que un secretario de seguridad pública tenga residencias en Miami o el extranjero? Yo no quiero eso y sí debe procurarse que quede en la Constitución para que no se haga lo que se dedicaran a esas labores de manera ilegal", indicó.