Pone AMLO la mira en jóvenes de clases medias y altas

En conferencia, el Mandatario consideró que ese sector de la población tiene una visión fresca, por lo que es posible convencerlos.

"Hay que atender a los jóvenes, incluso de clases medias y altas, jóvenes, porque el joven tiene más frescura, tiene una mente más abierta, sin prejuicios", dijo.

"Hay personas ya grandes que no vamos a cambiar, pero una gente joven si es un libro abierto, hay que preocuparse por eso, pero imagínense convencer a Claudio (X. González) o a los miembros del conservadurismo, no se puede, es muy difícil, mucho mucho muy difícil".

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo admitió que observa los pasos de sus opositores, que ahora pretenden buscar a los electores más jóvenes para tratar de ganar la próxima elección federal.

"Siempre ahí los estoy fildeando, estoy con un ojo al gato y otro al garabato () Ahora que no les salieron las cosas dicen: 'bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar con los que nunca han votado, porque esa es una franja considerable, mayoritaria, y si convencemos a esos, ganamos", relató.

En el salón Tesorería, mostró una encuesta en la que se advierte que diversos sectores de la población, incluidos los jovenes, no están en la indefinición política, porque ya han tomado partido.

"Vean lo que ha venido sucediendo en nuestro País, que antes habían muchos que no se definían, incluso que no se declaraban a favor de ningún partido, ahora con esta revolución de las conciencias, ya la mayoría está definida", explicó.

"O sea que ese grupo, esa franja de ciudadanos, supuestamente independientes o que no votan ya se redujo y eso no quiere decir que el que no vota va a ir a votar por ellos, pero es su apuesta".

El político tabasqueño sostuvo que sus adversarios apuestan al margen de indecisos, para tratar de avanzar en los comicios.

"Le tienen que pensar para su estrategia, porque se suponía: 'Vota el 60, queda el 40, vámonos a convencer al 40, de ahí con eso tenemos mayoría'.

"Pero ya no está así y eso, aceptando sin conceder, que los que no tienen partido van a ir a votar por los conservadores, entonces está interesante todo este proceso".

Actualmente, el Gobernó de López Obrador destina partidas millonarias a jóvenes de distintas edades, ya sea a través de becas escolares o del pago de salarios en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.