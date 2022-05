AMLO pide dejar de llamar "Triángulo Dorado" al bastión del Cártel de Sinaloa

López Obrador realiza una gira este fin de semana por Sinaloa y Durango, entidad esta última donde habrá elecciones para gobernador el próximo 5 de junio.

El jefe del Ejecutivo supervisó los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán, y encabeza el avance del programa Sembrando Vida en esta comunidad, donde lanzó la propuesta de llamar de otra forma esta región para dejar de estigmatizar a la población pues, aseguró, son gente buena, bondadosa y trabajadora.

"Yo también coincido con Ariadna (Montiel, titular de Bienestar), no me gusta, me molesta que llamen "Triángulo Dorado", y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el "Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora" o la "Región de la Buena Vecindad" o algo así.

"Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que se ha dicho, y no hay que estigmatizar", sostuvo López Obrador.

En su gira, el presidente estuvo acompañado por la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y el de Sinaloa, Rubén Rocha, de Morena.

Ahí recordó que le pidió al gobierno de Estados Unidos que ya no hablaran del "Triángulo de Centroamérica" (Guatemala, Honduras y El Salvador) "porque no les gusta a los centroamericanos que les llamen así, a quienes viven en el triángulo de los países de Guatemala, de Honduras y El Salvador, son los países de Centroamérica, nada de Triángulo".

Las palabras del presidente llamaron la atención luego de que en días pasados dijo que su gobierno también cuidaba los derechos de los delincuentes porque también sin seres humanos.