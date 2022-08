AMLO pide ayuda a IP para tener acueducto en NL en 8 meses

En la mañanera, el Mandatario federal indicó que hoy irán los Secretarios de Gobernación y Defensa a Nuevo León para platicar con el Gobernador y llevan la encomienda de que entren los empresarios al plan de terminar el acueducto de 100 kilómetros.

"Hoy va el Secretario de Gobernación, de Defensa, Conagua, van a Monterrey, tienen reunión con el Gobernador, queremos que participen las empresas, porque el plan es hacer en 8 meses, 10 meses, pero ya empezando desde ahora, los 100 kilómetros de acueducto de la presa del Cuchillo a Monterrey, son 100 kilómetros", anunció.

"Y de ahí la instrucción que llevan es que entren los mismos empresarios, hay una organización empresarial, que los mismos empresarios se comprometan, nosotros vamos a aportar recursos, inversión tripartita, Gobierno federal, estatal, municipales, pero no es solo la inversión, es que debemos terminar esa obra en 8 meses y lo podemos lograr si se divide en 10 tramos, 10 empresas, que las hay en Nuevo León, serias, responsables, son esos desafíos que hay que ver, como lo hizo la Defensa, los ingenieros militares, con el aeropuerto".

Pide frenar concesiones de agua, pero 4T las dio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a gobiernos de los estados y a Conagua ya no dar concesiones para uso de agua pero reconoció que ya en el Gobierno de la 4T se dieron permisos de esos en Nuevo León.

"Yo creo que se está tomando consciencia y los gobiernos estatales van a tener más cuidado para el otorgamiento de permisos de uso de agua y desde luego la Comisión Nacional (del Agua) porque ya no se pueden entregar permisos de explotación de agua donde no hay o donde ha crecido mucho la población y se necesita el agua limpia, sana, para la gente", afirmó primero.

Luego, al hablar de las obras en Nuevo León, insistió que el problema no se resolverá si se siguen dando concesiones.

"Además ya hay un acueducto, es un tubo más grande, para 5 mil litros por segundo, y con eso, ya el año próximo el problema lo resolvemos, resolvemos por 8, 10 años y hay que buscar otras formas, otras opciones, otras alternativas, pero no se va a resolver nunca el problema si van a seguir otorgando concesiones a diestra y siniestra, ya hay que pensar que no solo es importante el capital, es importante la fuerza de trabajo y es importante el agua en un proceso productivo, como el gas, pero no nada más el capital, pero sí, a la pregunta Conagua ya no va a dar concesiones", indicó.

Después, el Mandatario reconoció que en el periodo de la 4T se han entregado concesiones de agua en Nuevo León.

"En el caso de NL pedí información de la entrega de permisos para el agua, creyendo que no habíamos entregado permisos, y qué creen, se entregaron permisos ya en nuestro periodo, voy a traer el agua, pero el que estuvo coordinado el estudio o revisando fue el propio director de Conagua, German Martínez, es un hombre serio y me dice 'mire lo que encontramos', por lo mismo, se va depurando arriba, pero falta abajo, falta ir todavía limpiando abajo, de corrupción, y hay Secretarías que estaban tomadas, secuestradas por completo", dijo.