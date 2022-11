- AMLO pide "avalancha de votos" en 2024 para ganar la Presidencia y la mayoría en el Congreso

En un primer momento el mandatario expuso: "No solo votes por el presidente o presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear" y será limitado o limitada.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente lanzó de nuevo la idea: "Hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no solo ganar la Presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso".

Recordó que "en el caso de nosotros, ganamos mayoría y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se necesitan dos terceras partes", y enseguida destacó que la mayoría simple solo funciona para modificar leyes secundarias.

Después de reproducir un video de Enrique Krauze que explica el riesgo del poder absoluto, López Obrador dijo que eso puede pasar cuando se trata de dictaduras, por ejemplo, con Porfirio Díaz.

Sin embargo, después explicó que "no es el temor al poder absoluto, lo que querían es que yo llegara y estuviera de florero, que no pudiera hacer nada", y aseguró que la oposición quería atarlo de pies y manos para no llevar a cabo cambios.

"La enseñanza mayor de todo esto es: vas a votar recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto".

Las dos aportaciones es que no hay reelección y la revocación de mandato, para votar si están contra la administración en curso.