AMLO niega que se utilizarán Afores para Fondo de Estabilización

En conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal acusó que se trata de un nuevo invento en contra de su gobierno.

"No es cierto, eso es otro invento, también muy difundido el fin de semana. ¡Yo no soy Zedillo! ¿Quien fue el que creó las Afores? ¿Cuándo se crearon? Con Zedillo. No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores.

"Había una mala interpretación de, creo, una ley del presupuesto. Para el fortalecimiento del Fondo de Estabilización y se piensa que se van a utilizar todas las pensiones para eso. No, no es eso", dijo.

El fin de semana, la SHCP aclaró que la reforma no contempla los fondos de ahorros para el retiro, bonos de pensiones, acciones de las seifores ni las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) ni del Instituto del Fondo de Ahorro para la Vivienda (Infonavit).

En ese sentido, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que a mediados de año, durante la asamblea del Infonavit celebrada en el Infonavit, ya había desmentido estas versiones.