Nada de cerrar refinerías hay que mejorar su productividad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la propuesta de candidatos presidenciales de oposición de cerrar refinerías, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas iniciativas y en cambio llamó a mejorar su productividad y contar con otras refinerías.

Al encabezar la ceremonia del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Torre Ejecutiva Pemex, López Obrador exhortó a "no escuchar el canto de las sirenas" y calcular bien los tiempos de la transición energética para no volver a caer en la dependencia extranjera por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles.

"Cuidado con los nuevos ´vendedores de cuentas de vidrio´, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende del trabajo sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza de que podamos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno. No a la dependencia.

"Debemos continuar avanzando hacia la autosuficiencia y hacer a un lado el absurdo de exportar materia prima e importar combustibles. Nada de cerrar o abandonar refinerías; al contrario, mejorar su productividad y contar con otras", dijo.

Frente al busto del general Lázaro Cárdenas, el presidente López Obrador destacó que Pemex debe mantener su carácter público, pues señaló que es palanca para el desarrollo y con las utilidades del petróleo poder generar un fondo para en un futuro financiar plantas para energías alternativas o renovables.

"Siempre pensando en no afectar la naturaleza y garantizar el bienestar de las nuevas generaciones, pero no debemos de dejarnos llevar por el canto de las sirenas. Son decisiones que debemos tomar de manera autónoma pensando siempre en el interés público", declaró.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición "Fuerza y Corazón por México", ha prometido que de llegar a la Presidencia cerrará las refinerías de Cadereyta, Nuevo León; mientras que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez ha planteado el cierre también de la refinería ubicada en Tula, Hidalgo.