AMLO minimiza hackeo a Sedena: no tendrá impacto "porque todo está dicho"

CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no considera que habrá un impacto en cuestión de seguridad, político o de transparencia, por el hackeo o robo de información de "Guacamaya" a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); incluso ironizó: "Empiezan con su sensacionalismo ´ahí vienen las revelaciones´, casi no pude dormir de preocupación pensando que es la gran nota, no tienen nada".