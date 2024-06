Loret, en situación lamentable; lo fácil es culparme.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este miércoles que el periodista Carlos Loret de Mola se encuentra en una situación lamentable, sin credibilidad, por lo que le resulta fácil acusar al Gobierno federal de realizar una persecución en su contra.

"Esto del señor Loret de Mola, ¿cómo vamos a estar nosotros persiguiendo a un periodista? Su problema es que perdió credibilidad, si la tenía, y está en una situación lamentable, porque se desgastaron, abusaron y pues es fácil decir 'me persigue el Gobierno'.

"No, nosotros no perseguimos a nadie, nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios y son adversarios a vencer, no enemigos a destruir", señaló en conferencia en Palacio Nacional.

Tras advertir que no se puede vivir feliz si no se tiene la conciencia tranquila, el Mandatario federal consideró que Loret de Mola eligió un estilo de hacer periodismo que funcionaba en otros tiempos.

"Pero ahora fue un rotundo fracaso, estar inventando cosas, calumniando, sin presentar pruebas de nada", expresó.

El 22 de junio, la columnista Peniley Ramírez publicó en Grupo REFORMA que la Unidad de Inteligencia Financiera indaga a Loret, su esposa Berenice Yaber y al periodista a Víctor Trujillo, quien caracteriza a "Brozo" en programas del canal de YouTube Latinus.

Aunque las supuestas indagatorias habrían iniciado desde el 8 de febrero de este año, el 5 de junio se giraron oficios para investigar a las empresas Latinus Media Radio y Latinus Media MX Hub.

Tras conocerse que el órgano de la Secretaría de Hacienda realiza las pesquisas, el conductor se dijo víctima de persecución y calificó como una "bajeza" que el Gobierno investigue sus finanzas, en respuesta a su trabajo periodístico.