Defiende AMLO compra de leche a EU; 'es para completar'

"Tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta, o sea, no somos autosuficientes", comentó López Obrador.

"Y no quereos que nos falte la leche. Sí (se va comprar) lo que falta para que no tengamos desabasto y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa".

En la mañanera, el Mandatario fue cuestionado sobre la queja de productores lecheros de Jalisco, a lo que respondió que no serán afectados y que se respetarán los precios de garantía.

"No, no, no (se les va afectar), para nada, se mantiene el precio de garantía, que lo hemos estado incrementando para que ellos se beneficien", dijo.