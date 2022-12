AMLO anuncia reestructuración de la deuda externa

"Ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique porque ya no es solo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras".

Aseguró que su gobierno actúa de manera muy responsable en ese sentido "porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto todo el sexenio, entonces estamos pensando hacia adelante y ya me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructura".