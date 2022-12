Cooperación sí, injerencia no, dice AMLO a EU

Ante la publicación de un reportaje del New York Times en el que se detalla cómo se ha destruido la cooperación bilateral en en combate al narcotráfico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la prensa estadounidense y aseveró que con el Gobierno de Joe Biden hay cooperación, pero México no permite injerencismo.

"Acaba de haber un artículo en el Washington Post, sobre la supuesta destrucción de las zonas arqueológicas por la construcción del Tren Maya, falso de principio, a fin, leí otro artículo acerca, creo que del New York Times o de una revista especializada sobre la detención del General Cienfuegos, New York Times, de vergüenza.

"Y parece que ese periodista ha sido premiado, no tiene fundamento y toda la información es de las agencias estadounidenses, es la visión de las agencias del Gobierno de Estados Unidos, esa es su fuente principal, no es lo que nosotros sostenemos, le faltó por ejemplo decir que antes, aunque hay una referencia al tema, los Gobiernos de México permitían que la DEA y otras agencias intervinieron en México, violando nuestro territorio, nuestra soberanía y él dice que como ya no permitimos eso, ya no se hace nada para combatir las drogas y evitar que lleguen a Estados Unidos, falso".

"Una cosa es que cuidemos nuestra soberanía y que no se permita que ningún Gobierno extranjero decida sobre lo que nos corresponde decidir a los mexicanos y otra que no se combate el narcotráfico, pero como estaban malacostumbrados a meterse".

Según el reportaje de Times Magazine-Pro, Estados Unidos armó minuciosamente un caso contra el General mexicano Salvador Cienfuegos, quien se sospechaba tenía vínculos con el crimen organizado, y luego decidió dejarlo ir.

Desde fines de 2015, la DEA investigaba lo que creía que eran los tratos corruptos del General con Los "H", un grupo criminal con sede en Nayarit. En 2019, un gran jurado federal en Brooklyn lo acusó en secreto de cargos de conspiración de drogas. El episodio llevó a un casi colapso de la cooperación policial entre los dos países. Envalentonado por lo que los mexicanos vieron como la humillación de la DEA, López Obrador acusó a la agencia de "fabricar" sus cargos contra Cienfuegos.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó que el reportaje del NYT no aborda que en el asesinato de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca participaron agentes extranjeros con apoyo de la Secretaría de Marina.

"Ellos daban órdenes a la Secretaría de Marina y a su estilo de ellos, hasta vulneraron, el cuerpo de esta persona, le pusieron dólares y así permitieron tomarle fotografías y al día siguiente declaró el Embajador de Estados Unidos de que ellos habían participado y que, además ellos confiaban en la Marina, no en el ejército de México".

"De ese entonces es también el que se abrió la frontera para meter armas de contrabando en el operativo Rápido y Furioso, en acuerdo de los dos Gobiernos, violando nuestra soberanía, pero nada de eso trata y no reconoce que en el caso del General Cienfuegos, el expediente que nos enviaron, no tenía pruebas, no tenía sustento, pero se quedaron molestos, porque ellos estaban acostumbrados a decidir sobre asuntos que solo corresponden al gobierno de México".

El tabasqueño criticó que Estados Unidos se siente el Gobierno del mundo, pero él aspira a que se respete la soberanía de los países.

"Las independencias de los países y que a partir de ahí cede la cooperación en lo económico, en lo social y que haya armonía y amistad, entre todos los pueblos del mundo, que prevalezca la fraternidad universal".

"Pero todavía no termina esa mala costumbre de imponerse, aunque se está avanzando, yo siempre les comento que el Presidente Biden habla de un trato en pie de igualdad, pero pues es el Presidente Biden, que le acabo de enviar una carta, le hice un reconocimiento porque es el único de los presidentes de Estados Unidos, de la historia moderna, que no ha mandado a construir un metro de muro".

"Durante décadas, todos mandaban a construir, como manda, sus tramos de muro. El presidente Biden es el único, creo que cuatro décadas si no es que más. Entonces, si ha actuado de manera consecuente y con respeto hacia México".