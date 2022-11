AMLO exhibe audio de 2015 en el que Lorenzo Córdova se burla de indígenas

En su conferencia matutina, el presidente pidió exhibir el video. López Obrador ha utilizado este video en varias ocasiones para señalar cómo el INE ve a la ciudadanía. Lo anterior, pese a que en diciembre de 2020 afirmó que "transmitieron una conversación telefónica del actual director del INE, Lorenzo Córdova. Yo no me atrevo aquí a ponerlas".

Al criticar a quienes acudirán a la protesta de este domingo 13 de noviembre, el mandatario señaló: "Que nadie se ofenda porque dije que van a ir muchos, yo diría que la mayoría, que además de ser conservadores son racistas y clasistas, porque es la verdad. ¿Quieren que yo lo pruebe? ¿No tienes el audio del presidente del INE? (pidió a su vocero Jesús Ramírez) Porque él es uno de los protagonistas, ¿no?, principales de esta historia".

Al retrasmitir el audio del presidente del #INE, @lorenzocordovav, burlándose de representantes de los pueblos indígenas en 2015, el presidente @lopezobrador_ declaró que es importante que la vida pública sea cada vez más pública para definir qué país queremos hacia adelante. pic.twitter.com/eWDrcf5PLk — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 9, 2022

El video se proyectó en tres ocasiones porque el mandatario federal quería que estuviera completo, subtitulado e incluso él quería leer el diálogo entre Córdova y el secretario técnico del INE, Edmundo Jacobo Molina. "Sí es importante porque se ofenden los muy hipócritas cuando se les dice racistas, porque están acostumbrados a la simulación", dijo.

Parte del diálogo que sostuvo Córdova se transcribió a petición del presidente: "No mames, cabrón, no, no. Hay que escribir. ¿Te acuerdas? O sea, de veras, unas Crónicas marcianas desde el INE, caray. No mames (...) No, no, exactamente, Ray Bradbury reloaded".

Córdova siguió: "No mames, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que... A ver, güey, había un, no mames, no voy a mentir, ¿eh? Te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, me decía: ´Yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados para nosotros o yo no permitir que tus elecciones´".

El consejero presidente refirió que, con la forma de hablar de este grupo de ciudadanos, notó que "ve mucho Llanero Solitario, cabrón, con eso de Toro, cabrón. No mames, cabrón, o sea, no mames. Nada más le faltó decir, me cae que le faltó decir: ´Yo, gran jefe Toro Sentado, líder gran nación chichimeca´. No mames, cabrón, no mames, o sea, no, no, no, está de pánico, cabrón, no mames. Pero, o acabamos muy divertidos o acabamos en el siquiatra de aquí, cabrón".

Al terminar el video, el presidente dijo: "Está buenísimo, ¿eh? Es para los que van a marchar el domingo"

Previo a la reproducción del video, el presidente cuestionó: "¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir con lo mismo, con las hipocresías, con la discriminación, con el racismo, con el clasismo? Y esto tiene que ver con nuestra formación y ya no sólo nuestra formación; la de las nuevas generaciones".