Compromisos pendientes quedarán en un documento con presupuesto: AMLO

El titular del Ejecutivo federal informó lo anterior durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

"Vamos a cumplir todo y lo que no podamos con mucha transparencia le vamos a informar a la gente...

"Si algo nos queda pendiente voy a dejar por escrito solicitando a quien me va a sustituir solicitando que se hizo un compromiso y que por cuestiones de tiempo no se pudo cumplir, pero que se va a dejar el presupuesto sí es necesario que necesite recursos o si es un acto de justicia. Ese documento se lo voy a dejar a los interesados, pero no vamos a dejar pendientes".