Crimen elimina migrantes en México, reconoce AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"Nosotros cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte, hay traficantes de personas, hay delincuencia organizada que secuestra, que elimina migrantes y también muchos accidentes de tráfico, de transportes.

"Constantemente se están, lamentablemente, produciendo volcaduras de camionetas con migrantes, asfixias en las cajas de tráilers y pierde mi vida muchos migrantes".

El Mandatario se refirió a los riesgos que enfrentan los viajeros durante la cumbre migratoria, realizada a puerta cerrada, el pasado domingo en Palenque, Chiapas.

Esta tarde, el Gobierno de México hizo pública la grabación del encuentro, en el que participaron mandatarios y cancilleres de países expulsores de migrantes en América Latina y el Caribe.

En su intervención, López Obrador reconoció que, aún cuando existe diálogo con Estados Unidos, para solicitar su cooperación y atacar las causas de la migración, los avances han sido muy lentos.

Tras advertir que México no dejará de presionar, el Jefe del Ejecutivo advirtió que el resto de los países no pueden esperar a que los políticos norteamericanos tomen una decisión.

"Nosotros queremos buscar opciones, alternativas con ustedes, hacerlo de manera conjunta. Hemos avanzado con el Gobierno de Estados Unidos, sin embargo, no lo suficiente, porque no se animan, no se atreven a ir al fondo. Si avanza lento, pero no vamos a desistir, vamos a continuar planteando este tema con el Gobierno de Estados Unidos", expresó.

"Pero no podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el Gobierno de Estados Unidos, tenemos nosotros que actuar y podamos hacerlo, nos podemos ayudar mutuamente, ese es el propósito de esta reunión, ponernos de acuerdo para trabajar juntos".