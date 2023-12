AMLO vuelve a defender a su hijo Andrés por presunta corrupción

Al manifestar que "es un invento, una mentira", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ninguna prueba de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán haya participado en actos de corrupción, luego que el periodista Carlos Loret de Mola lo señalara en la presunta entrega de contratos por parte del gobierno de Quintana Roo a uno de sus amigos.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal acusó que la metodología de la investigación hecha en el reportaje es "sencillamente de que es mentira porque no han presentado ninguno prueba".

"No tenemos nada que ocultar. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba de que mi hijo haya participado pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo (Mara Lezama) que le diera un contrato a un empresario. Es un invento porque están en contra mía el señor Loret de Mola.

"La metodología es sencillamente de que es mentira porque no han presentado ninguno prueba".

En conferencia de prensa, el mandatario federal se lanzó en contra de Carlos Loret de Mola a quien acusó de "corrupto" y reiteró su exhortó a que el periodista dé a conocer sus bienes.

"Yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto y tengo las pruebas. Tan sencillo de que hay cosas que en la vida no se puede ocultar.

"Yo quisiera y lo he estado emplazando aquí que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no solo los míos, los de mis hijos, de toda mi familia, con los bienes que él tiene. No me ha respondido", dijo.