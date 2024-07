Mayoría de medios está cargando contra Alito: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al negarse a hablar de Alejandro "Alito" Moreno, quien busca la reelección de la dirigencia nacional del PRI, porque "le echan la culpa de todo", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a "respetar" ante las diferencias internas que tienen los priistas y panistas tras el proceso electoral.

En su conferencia mañanera de este miércoles 31 de julio en Palacio Nacional, López Obrador expresó en tono de burla que a "Alito" Moreno también le dicen "Amlito".

"No meternos en eso, respetar, tienen sus diferencias internas los partidos. También en eso no hay parejura porque se están peleando los del PAN, igual o más, pero ahí no dicen mucho, ahí no dicen mucho (...).

"Siempre el pleito es que Moreno con Manlio (Fabio Beltrones), que se están dando ahí sus llegues entre ellos, y eso lo que sale, pero lo otro no, pero también lo otro está interesante, y es normal en una democracia también. No es para alarmarnos, pero a lo mejor la gente no se entera porque también los medios se cargan.

"En ese pleito interno, no es que yo esté a favor de Moreno, pero los medios están cargados en contra de él, la mayoría", expresó.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador mostró una parodia que hizo Javier Lozano, exsecretario del Trabajo con Felipe Calderón, del expresidente Vicente Fox y de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.