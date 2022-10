Convenio con Rusia no es para espiar a EU, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras conocerse que México firmó con Rusia un acuerdo que incluye la instalación en territorio mexicano de localización GPS rusa, conocida como " Glonass ", el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el pacto no tiene el propósito de espiar a nadie.

En la mañanera, el Mandatario federal indicó que se hace un escándalo por la información debido a que habrá elecciones en Estados Unidos.

"Es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania, y ahora pues se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los propósitos y no tienen el propósito de espiar a nadie ni afectar la soberanía de ninguna nación", dijo López Obrador.

"¿Qué está pasando? Que está la guerra, esto produce mucho sufrimiento porque hay pérdida de vidas humanas, desplazados, también repercute en la economía de los países del mundo, la inflación que se está padeciendo actualmente es producto en buena medida de esa guerra y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. Sin embargo, hay quienes no quieren detener la guerra. Hay una propaganda en el mundo, maniquea, como suele suceder en todas las guerras, queriéndonos convencer que hay buenos y malos.

"Todo es escándalo. Agreguen que va a haber elecciones en Estados Unidos en unas semanas y siempre que hay elecciones en el mundo estas cosas se magnifican, se utilizan con propósitos electorales".

El Jefe del Ejecutivo mexicano espera que pasando las elecciones en Estados Unidos mejoren las cosas y se llegue a la paz.

"Yo creo que las cosas van a mejorar mucho, una vez que pasen las elecciones en Estados Unidos, o sea, tengo esa confianza, que va a haber más propaganda de buenos y malos, ojalá y no escalen las agresiones y luego se serenen las cosas y se llegue a la paz", indicó.

López Obrador urgió a los países en conflicto no meter a México en sus argüendes.

"En conclusión: a nosotros que no nos metan en sus asuntos, México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución", urgió.

"Diálogo y paz, pero no, ¿escuchan ustedes algo de la ONU? ¿Se escucha algo en la radio, se ve algo en la televisión, se lee algo en los periódicos? Nada. Es la agencia no sé qué, que ya tomó la declaración de uno de los Presidentes, o ya bombardearon un puente, o ya sabotearon un gasoducto, o hay una declaración de que ya estamos a punto de que alguien apriete el botón".

"Estaba viendo que hasta el ex Presidente Trump ya está planteando que se necesita la paz, ayer vi algo no sé si es una declaración nueva. Y el Presidente Biden pues es una gente muy responsable, sensata. Entonces, no creo yo que pasen las cosas a mayores.

"Y mientras tanto, que no nos metan a nosotros en sus argüendes, dirían en mi pueblo", lanzó.