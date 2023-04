Caso contra Cienfuegos, por venganza de DEA, dice AMLO

El Mandatario lanzó el señalamiento, tras recordar que, desde el Gobierno de Felipe Calderón, elementos de las agencias estadounidenses operaban en el territorio nacional, porque se les tenía permitido "entrar hasta la cocina".

Según el político tabasqueño, con la complacencia de las autoridades mexicanas, Estados Unidos incluso logró hacerse del control de la Secretaría de Marina, pero no pudo hacerlo con el Ejército mexicano.

"Desde que llega un funcionario de alto nivel es muy probable que abran un expediente las agencias de Estados Unidos, agencias como la CIA, la DEA, porque es una manera de control y de sometimiento, es que pudieron usar eso como venganza", aseveró, tras ser cuestionado sobre el caso del General.

"Yo tengo una hipótesis de qué en tiempos de Calderón se metieron todos (los agentes) se metieron al País, se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina, no se respetaba la soberanía de México y no sólo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, la convirtieron en una Secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Yo tengo la hipótesis de qué quisieron hacer lo mismo con el Ejército y no pudieron, porque el Ejército tiene otra trayectoria".