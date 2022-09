Basura, acusaciones de la DEA contra Cienfuegos.- AMLO

"Una vez el Embajador de Estados Unidos cuando estaba Calderón se atrevió a decir que el Ejército mexicano nuestro no servía, y que ellos nada más confiaban en la Marina, metiendo cizaña, buscando la división", expuso en su mañanera al hablar del Caso Ayotzinapa.

"Nosotros estábamos en la Oposición salí a decirle que actuara de manera responsable, que no fuese injerencista, que no nos ofendiera, que respetará nuestra soberanía. Lo mismo cuando la detención en Estados Unidos del General Cienfuegos, cómo sin avisarnos, abajo las agencias, mándenos el expediente, y ¿qué hay en el expediente? Basura, basura".

Cienfuegos fue detenido en octubre pasado de 2020 en Los Ángeles por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Fue acusado de facilitar, a cambio de sobornos, la operación del Cártel del H-2, sucesor de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Las autoridades estadounidenses mostraron miles de mensajes de Blackberry como prueba de las acusaciones. Sin embargo, la captura del General molestó al Gobierno mexicano, que envió una nota de protesta a la Administración de Donald Trump.

Posteriormente, el Departamento de Justicia de EU y la Fiscalía General de la República acordaron desechar el caso y que Cienfuegos fuera trasladado a México, donde se continuaría la investigación. La FGR no encontró pruebas para imputar penalmente al ex Secretario.

"¿Y qué, era nada más defender a un mexicano, defender a un miembro del Ejército, defender a un General de División, defender al Secretario de Defensa? No, es la defensa de México, de nuestra soberanía", subrayó.

"Entonces, sin permitir impunidad para nadie, pero no darle entrada a quienes quieren someternos, esos tiempos ya pasaron. Por eso aclarando las cosas tenemos que hacer justicia, pero no darle entrada ni a zopilotes, ni a buitres, ni halcones".

El Mandatario acusó que hay quienes debilitar y desprestigiar a la Secretaría de Defensa Nacional por la participación de militares en el Caso Ayotzinapa, por lo que subrayó la necesidad de defender a la institución castrense.

"Hay quienes no quieren que se aclaren las cosas. Por ejemplo, la consiga 'fue el Estado", sí, tan es así que estamos actuando desde el Estado, un Estado distinto, que no permite la violación de derechos humanos y que procura ante todo la justicia, 'fue el ejército", sí, se está actuando, pero el Ejército es una institución", comentó.

"¿Quiénes fueron los que participaron de manera directa, indirecta? ¿quiénes deben ser castigados?, eso es lo que estamos haciendo, pero no, ahh 'todo el Ejército'. ¿Qué quieren, que se debilite nuestro Ejército? En beneficio de quién".

López Obrador también cuestionó si las intenciones de desprestigiar al Ejército buscan la llegada de agencias de seguridad del extranjero para que se hagan cargo de la seguridad interior o la defensa nacional de México.

"No, no, no, tenemos que defender nuestras instituciones y este Ejército, lo he dicho muchas veces, surgió para combatir un golpe de Estado, para combatir a conservadores fifís que se atrevieron a asesinar al Presidente Madero, así surge este Ejército", recordó.

"Es un Ejército revolucionario, formado por gente del pueblo; ninguno, lo repito, de los Generales de División pertenece a la oligarquía, son hijos de campesinos, de obreros, de militares, de mecánicos, de comerciantes, no es el Ejército de otros países ¿Y qué quieren, que se destruya?".