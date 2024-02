AMLO califica de "vergonzosa" filtración del número de su hijo

MAZATLÁN, Sin.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "muy vergonzoso" la filtración del número telefónico de su hijo mayor José Ramón López Beltrán, y advirtió que "no aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y del periodismo internacional por famoso que sea. A la calumnia siempre va a haber réplica".

En entrevista con medios tras encabezar la ceremonia del Día de la Bandera, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que "no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad, de la justicia y, sobre todo, de nuestra soberanía".

"No aceptamos en México a nadie que calumnie autoridades legales y legítimamente constituidas. No aceptamos que haya injerencismo de ninguna agencia extranjera y el periodismo internacional por famoso que sea, si calumnia siempre va a haber réplica", contestó a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

"¿Qué opina que divulgaron los datos de uno de sus hijos y de algunos funcionarios del gobierno?", se le insistió.

"Así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas, esa es la doctrina del conservadurismo, es realmente muy vergonzoso que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía.

"Nosotros no somos como los otros presidentes que permitían que se violara la soberanía de México. Nuestro país es un país independiente, libre, soberano", respondió.

El presidente López Obrador reiteró que cuando un medio internacional "calumnie", habrá réplica de su parte.

"Con relación a las calumnias, al periodismo calumnioso de Estados Unidos, en especial de New York Times y de Univisión -que entró al debate de manera oficiosa- les repito que tienen que aprender a respetar a el gobierno de México y sobre todo al pueblo de México, que no se puede calumniar, que no aceptamos las calumnias, que no tienen pruebas. Cada vez que publiquen un artículo calumnioso va a haber réplica, sea quien sea".

"¿Con Estados Unidos algo que agregar en su relación bilateral?", se le preguntó.

"Nada. Está muy claro, está bastante claro, lo tienen claro, nosotros no permitimos el intervencionismo ni de Estados Unidos ni de ningún país extranjero", contestó.

Por la noche, el número telefónico de José Ramón Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador empezó a circular en las redes sociales, por lo que muy temprano López Beltrán denunció el hecho y dijo que no tiene nada que ver, refiriéndose a que su padre mostró el teléfono de Natalie Kitroeff, corresponsal del New York Times, en una de sus mañaneras.

Ayer viernes, López Obrador dijo que no había sido un error el haber mostrado el teléfono de Natalie Kitroeff y dijo que el problema se resolvía cambiando de teléfono.

Hijo mayor de AMLO denuncia filtración de número telefónico

José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció este sábado que en las últimas horas, ha sido objeto de un acto de invasión a su privacidad al filtrarse en redes sociales su número telefónico.

En su cuenta de "X", López Beltrán señalo que este acto se da como una "forma de venganza" y hacerle daño, luego que el pasado jueves en su mañanera, su padre, el presidente López Obrador difundiera públicamente el teléfono celular de Natalie Kitroeff, coautora del reportaje publicado en el periódico The New York Times en el que señala de que funcionarios cercanos al presidente y sus hijos podrían haber recibido dinero del crimen organizado.

Ante, esto José Ramón López Beltrán cuestionó: "¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?".

El hijo mayor del presidente López Obrador acusó que esta filtración no sólo le afecta sino también pone en peligro a su familia y la seguridad que merece.

Detalló que esta es la segunda vez que exponen su número telefónico y que no le molestaba volverlo a cambiar, pero cuestionó "¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?"

José Ramón López Beltrán señalo que no trabaja como periodista ni en el sector público, por lo tanto, indicó, "deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia HASTA QUE DECIDA LO CONTRARIO".