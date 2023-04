Atiende EU sobredosis de fentanilo, pero no causas.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Estados Unidos atiende las sobredosis de fentanilo pero no las causas.

"Ayer se dio a conocer que una agencia de EU permite que sin receta se use un medicamento para enfrentar los efectos del fentanilo", expuso en conferencia mañanera.

"En vez de ir a fondo vamos a paliativos, algunos pueden decir, así no van a haber fallecimientos, pero será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción, o es nada más prolongar la agonía, y quién hace ese fármaco, ¿por qué no atender las causas?".

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que pero señaló que su uso es como "tapar el Sol con un dedo".

"El fentanilo es altamente adictivo, puede causar la muerte por intoxicación aguda, existe un medicamento, Naloxona, químicamente contrarresta el efecto en las células del organismo, desde hace años se usa Naloxona en puestos de atención, de socorro, en unidades de atención, o móviles de atención hospitalaria. No ponemos en duda la efectividad del producto, salva vidas, pero nuestro cuestionamiento (es que no van al fondo)", comentó.