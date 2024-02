Por tercer día consecutivo, AMLO arremete contra "calumnias"

MAZATLÁN, Sin.- Ante la difusión de un par de reportajes en Estados Unidos sobre el presunto financiamiento de grupos criminales en sus campañas presidenciales de 2006 y 2018, el presidente López Obrador manifestó que no acepta y no permitirá ninguna calumnias de gobiernos extranjeros y "no se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir".

"Nada más reafirmar lo que he venido diciendo en estos últimos días: nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país. México es un país independiente, libre y soberano. Nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial, cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre".

"No acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumnien los gobiernos extranjeros y sus agencias y tampoco acepto a que periódicos -por muy famosos que sean- calumnien, tienen que probar".

En un video difundido en sus redes sociales en el malecón de Mazatlán, Sinaloa, tras encabezar la ceremonia del Día de la Bandera, el presiente López Obrador destacó que él fue electo por el pueblo en elecciones legales y legítimas.

"No se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron fue porque no tenía autoridad moral ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie, ni acepto la máxima de Goebbels, el de propaganda de Hitler que decía que `Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad´".

El presidente López Obrador afirmó que su gobierno siempre va a defender la libertad, la justicia y la "auténtica democracia", la cual, indicó, es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y vamos a defender nuestra soberanía.

"Llámese New York Times, llámese Univisión, que entraron de oficiosos al debate, cómo no va a entrar Univisión que está plagada de periodistas al servicio de la mafia del poder, claro que pagan muy bien a los periodistas".

En este sentido, señaló que el periodista Jorge Ramos gana 17 millones de pesos mensuales y León Krauze, 4 millones de dólares al año, a quienes acusó de ser parecidos a "mercenarios corruptos".

"Paisanos, primos de hermanos, ¿saben cuánto gana? (Jorge Ramos) 17 millones de pesos mensuales, ni uno, ni uno lo puede ganar, pero ni en toda tu vida, ni volvieron a hacer, es cierto. Y León Krauze, el hijo de (Enrique) Krauze, 4 millones de dólares al año, o sea, pues viene siendo como 2 o 3 millones de pesos mensuales si hacemos bien la cuenta. Entonces por eso pues son como mercenarios corruptos", dijo.