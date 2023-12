Deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"Deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia, una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública, pero ese es el pensamiento neoliberal puro.

"No saben que con inversión pública; bueno, el Tren (Maya), todos los miles de trabajadores es inversión pública. ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? Por la inversión pública", dijo el Presidente.

Cabe señalar que en días pasados, López Obrador expresó que no le interesaba tener relación con el ahora presidente argentino.

"Lo que sencillamente sostengo es de que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo. No estoy de acuerdo en que se siga con la política privatizadora, no estoy de acuerdo en el autoritarismo, no estoy de acuerdo en que la gente solo tenga como opción, para poder estudiar el pagar colegiatura, y el que solamente tenga la gente, como opción, para poderse curar, el pagar a médicos o a clínicas particulares (...).

"Nunca voy a estar de acuerdo con esas políticas clasistas, autoritarias, deshonestas. No solo en lo intelectual, sino quienes promueven esas políticas son muy corruptos, son los más ladrones del mundo, quienes se identifican con esas políticas de darle la espalda al pueblo (...).





"Además no me interesa mucho tener relación con gente así, sobre todo con los ideólogos principales, o los potentados que promueven esas falacias", expresó López Obrador en noviembre pasado.