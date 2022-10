AMLO agradece que Salinas Pliego pagó el crédito fiscal de 2 mil 772 millones de pesos

Llegaron a decirme algunos que no iban a pagar impuestos los del Grupo Salinas. Yo no entré en la polémica porque sabía que iban a actuar con responsabilidad porque está de por medio el respeto a las instituciones y que no haya privilegios”, dijo Lópe Obrador.

Celebro y agradezco que se cumpla con este mandato judicial porque hubo voluntad para que se respetara la resolución de la Corte”.

El presidente agregó: “Imagínense si todos pagamos impuestos y hay quienes tienen el privilegio de no pagar el ejemplo que se da. Y digo esto porque también nos ayuda mucho tener una buena recaudación. No se trata de aumentar los impuestos”.

En su edición 2388 el semanario Proceso publicó que “Ricardo Salinas Pliego instruyó a su equipo de abogados para retrasar el pago de impuestos mediante un nuevo juicio con el que busca demostrar que el crédito fiscal ya prescribió”.

El reportaje indica que “este crédito fiscal (por 2 mil 772 millones de pesos) no es el más importante en el espectro de deudas que presenta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el Grupo Elektra, fundado hace 30 años luego de la bancarrota del Grupo Salinas y Rocha. Entre las deudas de Elektra con el SAT figura un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2013. Esta deuda ya estaría bajo negociación con el SAT, a pesar de que el equipo legal del empresario sigue con su desafío sistemático al fisco”.