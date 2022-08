AMLO advierte que la ola de violencia fue propaganda de grupos criminales y adversarios

Durante su conferencia manañera en esta ciudad, ante la pregunta de si fue orquestado y qué se va hacer para mitigar el miedo colectivo y controlar al crimen organizado, López Obrador respondió:

Nos dimos cuenta que era propaganda de las organizaciones (criminales), y propaganda también de nuestros adversarios, si se orquestó o no, no lo sabemos, si fue algo, ahora si que planeado, no sabemos. De lo que no tengo duda es que hubo propaganda por parte de los grupos que lo llevaron a cabo".

El presidente mandó un mensaje a los bajacalifornianos y les pidió confianza.

"Decirle a la gente que tenga confianza, que son actos más que nada propagandísticos con propósitos políticos, pero no para afectar a la gobernadora, es para buscar afectar el proyecto de transformación porque fue en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, aquí. Afortunadamente y es lo más importante, no hubo pérdidas de vida aquí, fueron quema de vehículos y de las tiendas para mandar un mensaje de que Baja California y el país estaba en llamas".

Luego calificó los hechos como actos vandálicos con tintes propagadisticos "y hacen escándalo nacional en los medios, hasta en el extranjero".

Recordó que cotidianamente en los Estados Unidos ocurren tiroteos y México no decide enviar alertas de viaje a esos lugares donde ocurren.

Insistió en que los conservadores aprovechan los actos violentos para hacer campaña política, "están desesperados, ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra. Ellos creen que crear una percepción (que) el país se está incendiando, pues no. Ellos le apuestan a que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes".

A su vez, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó de "cobardes" a quienes el viernes pasado realizaron la quema de vehículos, y dijo que México tiene un verdadero líder, que nadie nos va a quebrantar.

Hoy tenemos un verdadero líder en Palacio y no van a poder quebrantarnos, por más que lo intenten. Hace algunas semanas, algunos cobardes quisieron quitarnos la tranquilidad y se toparon con un estado fuerte.

"Tristemente, en medio de la contingencia, hubo quienes quisieron crear incertidumbre y se toparon con un rumbo claro como no ocurría en épocas pasadas. Aquí respaldamos su política de seguridad, rechazamos la lógica de las armas y abrazamos la lucha contra las desigualdades", expresó la gobernadora.

Y cuestionó a quienes pretendieron difundir noticias falsas en torno al hecho.