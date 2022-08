Anaya acusa a AMLO de abandonar a los mineros: "se da el lujo de rechazar la ayuda internacional"

En su habitual video semanal, Anaya recordó que hace un año visitó una mina cercana a El Pinabete donde ocurrió el derrumbe el pasado 3 de agosto que mantiene 10 mineros atrapados, y constató que no cuentan con el equipo que las normas exigen y trabajan en las peores condiciones.

Me acuerdo perfecto como ya abajo, en el túnel, un minero que se llama Cresencio me contó cómo se colapsan los soportes de madera y se te viene la mina encima. O sea, por eso se muere tanta gente. Y es que no caben ni parados los mineros en el túnel y no hay otra salida más que por donde entraste. O sea, si se colapsa esa cosa, ahí te quedas atrapado.