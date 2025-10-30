Petroleros privados piden más certeza al gobierno

En el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) pidió más certeza al gobierno mexicano para la inversión en el país.

El objetivo de la Asociación es contribuir al fortalecimiento de la certidumbre regulatoria, estabilidad institucional y el libre tránsito de productos y servicios en la región que permitan mantener y ampliar la competitividad energética de México, señaló.

La Amexhi subrayó que la competitividad del país depende de su capacidad para fomentar la inversión productiva a largo plazo, mediante la atracción de empresas con tecnología de punta, innovación y capital de largo plazo que contribuyan a los objetivos nacionales de soberanía energética, transición justa y crecimiento económico sostenible.

¿Cuáles son las propuestas de Amexhi?

Para lograrlo, resulta esencial fortalecer un marco regulatorio predecible, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales, en coordinación con las autoridades competentes.

Amexhi propone impulsar esquemas que promuevan la comercialización de productos energéticos. Entre las propuestas que impulsará Amexhi destacan diferentes rubros.

En primer lugar, autoridades regulatorias imparciales y trato no discriminatorio. Promover decisiones técnicas y objetivas que garanticen un entorno competitivo y equitativo, fortaleciendo la confianza de los inversionistas en las instituciones mexicanas.

En segundo término, mecanismos eficaces de resolución de controversias. Contar con herramientas jurídicas que den certidumbre a la inversión, reduzcan riesgos y faciliten la cooperación a largo plazo entre gobiernos y empresas.

Como tercer aspecto, la facilitación de comercialización regional de energéticos. Impulsar esquemas que promuevan el libre flujo y comercialización de productos energéticos entre México, Estados Unidos y Canadá, asegurando condiciones arancelarias y no arancelarias que incentiven la competencia justa y el abasto eficiente.

Finalmente, certidumbre de largo plazo. Consolidar acuerdos y regulaciones que otorguen estabilidad a las inversiones y a las condiciones de intercambio energético en la región.

"Amexhi reconoce y celebra las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Energía, espacios en los que ha podido presentar propuestas para fortalecer la integración energética de América del Norte y consolidar un entorno competitivo para México", apuntó la Asociación.

Estas propuestas se formulan con pleno respeto al principio de soberanía de México sobre sus recursos naturales, conforme a lo establecido en el Capítulo 8 del TMEC y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, añadió la Asociación.