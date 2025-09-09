Localizan cuatro bombas molotov dentro de escuela en Hermosillo

La mañana de este martes 9 de septiembre, fueron localizados cuatro artefactos explosivos artesanales en el interior de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de Hermosillo, por lo que fueron suspendidas las clases.

Al plantel escolar ubicado en la colonia El Ranchito, llegaron autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que se abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de cuatro botellas de vidrio con gasolina que estaban dirigidas a un taller mecánico en la colonia El Ranchito.

De las primeras indagatorias realizadas por personal ministerial y de servicios periciales, se desprende que el objetivo era el taller mecánico, cuyo propietario manifestó que ya había recibido amenazas y ataques de este tipo a su establecimiento.

Un par de personas acudieron al taller con la intención de amedrentar al propietario, para lo cual llevaban botellas con gasolina, no obstante, en un momento determinado huyeron a través de la barda del plantel escolar, dejando tras de sí las cuatro botellas y una mochila.

Se ha recopilado material audiovisual que corrobora estos hechos; los sujetos ya son buscados, aseveró la Fiscalía de Sonora.

Tras el reporte del hallazgo realizado a las 07.00 horas de este día, se atendió por Policía Municipal de Hermosillo, del Departamento de Bomberos, Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la FGJE, quienes aseguraron los indicios para su análisis, además de revisar las instalaciones escolares, las cuales no tuvieron ningún daño o alteración.

Se levantaron como evidencias cuatro botellas de vidrio, así como una mochila de color negro; objetos que quedaron bajo resguardo pericial para su análisis químico y balístico, con el fin de fortalecer la investigación y determinar la responsabilidad correspondiente.