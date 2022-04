Amenazan granjas ecología yucateca

El Tren Maya no es el único problema medioambiental que amenaza a la península de Yucatán. El territorio, uno de los más bellos del mundo, como repite el presidente mexicano, se duele también de los purines de las granjas porcícolas, una industria en crecimiento que tiene soliviantados a los pueblos originarios.

Este martes, un juez ratificó la medida cautelar, pero el proceso no ha acabado. Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado este miércoles, a preguntas de los periodistas, en favor de un desarrollo sostenible de la industria porcina en la zona. "Son empleos, se producen alimentos, pero hay que procurar no dañar el medioambiente, no solo en esto, en todo", ha dicho.

El presidente ha recordado cuando la península no satisfacía la demanda de cerdo y tenía que importar "en canoas desde Chiapas o Tabasco". Hoy, exportan.

Yucatán no es el mayor productor de cerdo en México, el país de las carnitas, donde se generan cerca de 1.7 millones de toneladas al año. Y aún se importa. Estados como Jalisco o Sonora ganan esa partida, pero entre los tres grandes, Yucatán es el que más ha incrementado su producción, con un 3.9%, según los últimos datos de un estudio de la OCDE.

Además, las condiciones de la península la sitúan en un riesgo ambiental muy alto. La presencia de agua en el territorio es idónea para instalar las granjas y se cuentan 222 de las 257 en toda la península, según datos de Greenpeace.

La organización verde asegura que hay muchas más, pero sin registro oficial. Entre las que lo tienen, solo 22 cuentan con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de acuerdo con un informe de la organización de 2020. Yucatán es famoso por su cochinita pibil, uno de los platos de México mundialmente conocidos.

PRODUCTORES SE DEFIENDEN

En la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) creen que la situación no es tan catastrófica como la pintan.

"Esto de Yucatán no es un problema coyuntural, llevamos años trabajando para establecer buenas prácticas pecuarias en el 100% de las granjas con un eje central: el cuidado medioambiental y la sostenibilidad", dice César López, director general de Opormex.

En la península de Yucatán, especialmente, "se está desarrollando una estrategia de fortalecimiento de la seguridad del medioambiente y de economía circular", asegura. Se duele de haber recibido los embates de las organizaciones medioambientales, pero asegura que los datos que ofrecen son imprecisos.

Yucatán es la tierra de los cenotes, también famosos en todo el orbe por su belleza. Son redondas lagunas subterráneas o a cielo abierto que se formaron en el Pleistoceno debido a las características calcáreas del suelo. El terreno kárstico es poroso y por eso la riqueza natural está doblemente amenazada por los purines de los cerdos.