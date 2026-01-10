Expertos sugieren a México subir su ambición en T-MEC

De cara al proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país debe elevar su ambición en los temas que pondrá sobre la mesa con el gobierno del presidente Donald Trump.

"Creo que México necesita una lista de intereses ofensiva. Donald Trump es una persona distinta a Biden y a Obama, que a lo mejor sí está dispuesta a escuchar una idea un poquito medio loca. Entonces, México lo que necesita es elevar el nivel de ambición. Decirle, ´oye Donald, mira, a ti te preocupa la seguridad, a ti te preocupa la migración. Oye, ¿por qué no desarrollamos el sur de México y de América Central con estas ideas?´", dijo el especialista en comercio exterior, Luis de la Calle. Al participar en el Seminario de Perspectivas económicas 2026 realizado por el ITAM, De la Calle dijo que la agenda de México debe ser distinta y presentarse ante Estados Unidos de tal forma en que pueda "venderse" a la administración de Trump.

Consideró que en la revisión del acuerdo existe 25% de posibilidad de lograr una solución favorable en aranceles para México, mientras que en otros escenarios, la probabilidad es de 15% de una gran renegociación estructural, la cual se ve poco viable por falta de mayorías en el Congreso de EU.

Mientras que, en su escenario central, hay 60% de posibilidades de que no se obtenga la carta de extensión y se entra a revisiones anuales. Recalcó que México mantiene una posición privilegiada ante los cambios en comercio exterior de Trump gracias al T-MEC.

El economista del ITAM, Gerónimo Gutiérrez, coincidió en la propuesta de empaquetar una propuesta más ambiciosa.

Propuso el establecimiento de un acuerdo explícito y formal en materia de seguridad que brinde una estructura sólida a la colaboración. Como modelo, sugirió inspirarse en el Tratado de Aguas de 1944, que cuenta con dos secciones nacionales reportando a sus gobiernos. Explicó que un mecanismo de este tipo protegería a México de la volatilidad política.



