Amaga AMLO a Biden con no ir a la Cumbre

Si se excluye a países de la región de la Cumbre de las Américas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador amagó ayer con no asistir a la reunión de junio próximo.

"¿Sería un mensaje de protesta?", se le preguntó.

"Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal", respondió.

Tras 28 años, el encuentro de líderes del continente americano regresará a EU en junio, a Los Ángeles.

Sin embargo, Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense, informó que no se invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela, "porque no respetan Carta Democrática de las Américas".

En la última Cumbre, que se realizó en Perú en el 2018, se excluyó al Presidente venezolano Nicolás Maduro.

López Obrador consideró que el Gobierno estadounidense debe invitar a todos, y corresponderá a los países miembros decidir si quieren asistir o no.

"¿Cómo una Cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? ¿Son de otro continente? ¿Son de otra galaxia? ¿De un planeta no conocido?", cuestionó.

SIN EXCLUSIONES

"No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, no excluyendo a nadie. No tenemos el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie".

VOCERA: Responde la Casa Blanca

Horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, amenazara con no ir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a Venezuela, Nicaragua y Cuba, la vocera saliente de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló en conferencia de prensa que "las invitaciones no se han enviado aún".

En su conferencia de prensa diaria, Psaki fue cuestionada sobre las declaraciones que López Obrador hizo en la mañana, en las que señaló que "si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo". Indicó que en su lugar podría asistir el canciller Marcelo Ebrard.

Psaki indicó que "las invitaciones no se han enviado aún. La cumbre tendrá lugar hasta principios de junio".